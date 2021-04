Atm, niente tracce di Covid sui mezzi pubblici: Milano promossa



"I controlli a tappeto effettuati dai carabinieri del Nas su mezzi di trasporto in varie Regioni italiane offrono un quadro sconfortante su come venga intesa la sanificazione e, piu' in generale, le procedura di sicurezza ed igiene per contenere il Covid. Preoccupanti, inoltre, gli esiti delle analisi effettuate sulle superfici dei mezzi di trasporto su cui sono state trovate tracce genetiche riconducibili al virus". Lo dichiara in una nota il presidente di Confindustria Servizi Hcfs, Lorenzo Mattioli.



"Ringraziamo i carabinieri per il prezioso lavoro, che conferma quanto diciamo da inizio pandemia: la sanificazione professionale - strumento di difesa contro l'infezione - sia obbligatoria e si facciano rispettare i protocolli laddove il rischio e' piu' elevato per la massiccia presenza di persone: scuole, ospedali, mezzi pubblici. La sanificazione su luoghi e superfici e' come il vaccino per le persone: imprescindibile per uscire dall'emergenza".



Anche a Milano, grazie ad una dozzina di ispezioni, è stata verificata la "sicurezza" dei mezzi Atm, in particolare quelli appena arrivati in deposito e in una stazione. I carabinieri del Nucleo per la tutela della salute hanno verificato che, su due ambiti di accertamento, per il momento Milano riesce a tenere bus e metrò il più possibile "sani".