Gigliola Biffi - responsabile programmazione del servizio metropolitano Atm Ingegnere civile dei trasporti, in Atm dal 2009. “Ho iniziato occupandomi della viabilità e dei percorsi dei mezzi sulla rete urbana, in collaborazione con il comune e Amat”. Poi in Azienda è passata alla programmazione del servizio, fino ad arrivare alla responsabilità della programmazione oraria del servizio metropolitano, la prima donna ad occupare questo ruolo. “È un lavoro interessante, comprende molti aspetti tecnici ma anche quelli di relazione con le persone. Nel nostro ufficio disegnamo in maniera quasi sartoriale i turni di lavoro dei macchinisti, rispettando gli accordi sindacali e tenendo conto di quanto previsto dal contratto di servizio”.

Atm, omaggio a dodici professioniste del trasporto pubblico milanese

Alla guida dei tram, dei bus, della metro, dedicate all'ingegneria e alla manutenzione, ai controlli e all'assistenza, sono sempre di più le professioniste di Atm che contribuiscono a far muovere la città. In vista dell'8 marzo, per valorizzare il loro lavoro e le loro responsabilità, ecco una galleria di dodici volti che intrecciano e accompagnano, direttamente o operando dietro le quinte, quelle dei migliaia di viaggiatori che utilizzano quotidianamente i mezzi pubblici milanesi.

La campagna assunzioni “La mobilità del futuro ha bisogno di te”, lanciata in questi giorni dall’Azienda, è orientata anche a migliorare il “gender balance”, incrementando la presenza femminile in un settore che per molto tempo ha avuto una connotazione tipicamente maschile. La gestione del trasporto pubblico locale è un processo complesso e in continua evoluzione: per questo Atm è alla ricerca di profili specializzati, che contribuiranno al valore aziendale e aiuteranno a costruire il futuro della mobilità milanese di domani. Tutte le posizioni aperte sono disponibili sul sito www.atm.it nella sezione “Lavorare in Atm”, dove è possibile candidarsi inserendo il proprio curriculum.