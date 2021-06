Milano

Venerdì, 11 giugno 2021 - 13:10:00 Ats Milano, contagi in calo nelle in scuole: 90 casi e 1.334 in isolamento Dati dei contagi e delle persone isolate del mondo scuola registrati tra il 31 maggio e il 6 giugno in netto calo rispetto a quelli della settimana precedente