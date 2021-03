"Attenzione, positivi nel condominio": polemiche per la 'caccia all'untore'

"Attenzione, positivi nel condominio": polemiche per il cartello a Rozzano

“Attenzione, ci sono positivi nel condominio. Massima cautela”: è questo il cartello affisso all'ingresso di un condominio a Rozzano, nel Milanese.A pubblicare l’immagine sui social è stata Nadia Andrisano di MultiSolidarietà, gruppo che nasce con lo scopo di portare avanti progetti di assistenza e solidarietà. Commenta amaramente la donna: "Cosa dicevamo un anno fa? Ne usciremo migliori.. sicuri? Questo è quello che accade all'esterno di un condominio.. Un cartello scritto da chi pensa che il covid sia un' onta, qualcosa di cui vergognarsi. Una denuncia ai danni dei vicini colpevoli di essere positivi, chiusi in quarantena nella loro casa, che solo per il fatto di esistere, si pensa possano nuocere al prossimo.Solidarietà, umanità, aiuto, sono andati a farsi fottere in queste quattro righe". Il cartello risulta poi essere stato rimosso sulla scia delle polemiche.

"Conosco la famiglia contagiata, una vergognosa caccia all'untore nei loro confronti", ha ulteriormente commentato la donna con i cronisti di Repubblica.