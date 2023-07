Atterra con 800mila euro di orologi. Malpensa, denunciato un uomo

Un passeggero appena atterrato all'aeroporto di Malpensa (Varese) da Tokyo è stato denunciato- come riferisce l'ANSA - per contrabbando, dopo essere stato fermato dalla Guardia di finanza all'interno dello scalo con undici orologi di lusso, per un valore complessivo di oltre ottocentomila euro, non dichiarati, che aveva nascosto in una valigetta.

Fermato alla dogana ha tentato di giustificarsi dicendo che gli orologi erano regali per un cittadino italiano. Non ha però saputo dare spiegazioni sulla provenienza dei sette Rolex modello 'Daytona', dal valore stimato compreso tra i 5 mila e 900 e i 78 mila euro che aveva in valigia, insieme a due Patek Philippe da 45 mila, un Richard Mille da 175 mila e un Audemars Piguet da 275 mila euro. Tra i pezzi da collezione, l'uomo aveva nascosto anche un falso. I diritti di confine dovuti, di cui ha tentato l'evasione, ammontano a quasi 180 mila euro.