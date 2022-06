Attilio Fontana a Bruxelles: "Energia è priorità da risolvere"

La Lombardia è al lavoro per aumentare l'efficienza energetica. In tal senso puntiamo sull'autosufficienza anche attraverso il risparmio". A dirlo è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, oggi in missione istituzionale a Bruxelles, dopo l'incontro con il commissario alle Politiche regionali, Elisa Ferreira.

Fontana: "Dall'Europa devono giungere segnali importanti per sostegno aziende e famiglie"

A seguire, il presidente Fontana, sempre a Palazzo Berlaymont, incontrerà il commissario all'Economia, Paolo Gentiloni. "Abbiamo fatto presente al commissario Ferreira che la nostra regione, motore economico-produttivo dell'intero Paese, sta reggendo alle molteplici difficoltà con cui quotidianamente devono fare i conti le imprese, ma che questa situazione non potrà durare ancora a lungo e che dall'Europa devono giungere segnali importanti per sostenere aziende e famiglie", ha aggiunto il governatore.