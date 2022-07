Attilio Fontana a Enrico Letta: “Auguri, la tua “sicumera” ti nobilita”

Auguri al segretario Enrico Letta, la sua 'sicumera' lo nobilita". Cosi' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, replica al segretario del Pd, secondo cui il centrosinistra a settembre troverà un candidato con il quale strappare il Pirellone al centrodestra.

Fontana: “Se crisi di governo, ci si concentrerà più su quello”

Fontana, durante una conferenza stampa a Palazzo Lombardia, ha poi risposto ai cronisti che chiedevano se un'eventuale crisi di governo possa in qualche modo far slittare la conferma sulla sua ricandidatura attesa dal centrodestra: "Queste cose bisogna chiederle a loro - ha spiegato Fontana - chiaro che se si dovesse andare alle elezioni ci sarà qualche momento in cui ci si dovrà concentrare più su quello, che non sulle elezioni dell'anno venturo".