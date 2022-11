Attilio Fontana, la proposta: "Una sala della giunta per Maroni"

"Domani intendo proporre che una sala della nostra Giunta, cuore della nostra Regione, dove lui ha svolto parte della sua attività, possa essere intitolata" a Roberto Maroni. Lo annuncia il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana questa mattina in Consiglio regionale nel momento della commemorazione dedicata all'ex ministro, presidente della Lombardi e storico esponente leghista, Roberto Maroni, recentemente scomparso all'età di 67 anni.

Fontana: "Fu un vero serio galantuomo della politica"

"Fu un vero serio galantuomo della politica", ha sottolineato Fontana, "svolse il ruolo di ministro e di presidente della Regione Lombardia con grande capacità". "Il momento in cui, il grande amore che Maroni ha saputo suscitare nei cittadini è stato il giorno del suo funerale, quando una città si è fermata per salutarlo, per esprimergli affetto", osserva il governatore lombardo, "È stata una grande manifestazione di affetto, non solo da parte dei partiti, anche avversari, ma soprattutto dalla gente che si è riversata in quella piazza per applaudirlo. Per me è stato un onore essere suo amico".

Pandemia, Fontana: "Lombardia ne è uscita bene"

"Non si deve guardare sempre con negatività e preoccupazione ai cambiamenti ma bisogna anche cercare di cogliere le occasioni che da questi grandi cambiamenti possono derivare. Credo che Regione Lombardia lo abbia fatto bene nell'uscita dalla grave situazione pandemica, un momento disastroso". Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervistato su Isoradio. "La Regione ha dimostrato di avere fiducia nella ripresa investendo 4 miliardi in opere pubbliche e facendo capire agli imprenditori che noi eravamo con loro - ha spiegato - che eravamo con il mondo del lavoro e che dovevamo andare avanti con ottimismo". E anche adesso "credo che in questa situazione bisogna andare tutti nella stessa direzione: istituzioni, imprenditoria, lavoratori - ha concluso Fontana - tutti dobbiamo cercare di fare uno sforzo aggiuntivo però credo che ci siano le condizioni per ripartire e superare questo momento di difficoltà: anche a livello nazionale ci sono le condizioni per guardare avanti con ottimismo".