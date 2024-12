Fontana: “Meglio candidato unico per Congresso Lega. Ramy? Decidono i giudici”

“Un candidato unico sarebbe sicuramente meglio”. Il presidente Attilio Fontana è intervenuto in merito all'imminente Congresso Regionale della Lega in Lombardia. “L'ho detto fin dall'inizio: va bene che ci sia il candidato unico, va bene che ci siano due candidati perché sono di livello, sono persone leghiste. Non è un problema, sia nel caso fossero stati due, sia nel caso in cui fosse uno. Un candidato unico, però, sarebbe sicuramente meglio. Si evita anche di dover fare la votazione, perché' sarà per acclamazione".

Fontana: “Romeo sarebbe assolutamente un buon segretario regionale”

Fontana ha preso parte a un evento alla cerimonia di apertura a Palazzo Pirelli del corso di formazione in medicina generale. A chi gli chiede se capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, sarebbe un buon segretario, visto che alcune indiscrezioni dicono si vada verso la sua candidatura unica, il Presidente lombardo ha risposto: "Assolutamente".

Il Congresso Regionale alle porte, Romeo favorito su Toccalini

Fontana ha poi sottolineato come anche lo sfidante, Luca Toccalini, deputato e coordinatore giovanile del partito, “è un ottimo candidato”. Il Capogruppo al Senato della Lega Romeo resta il favorito per la poltrona che domenica 15 dicembre tornerà ad essere assegnata dopo anni di commissariamento. La corsa si è ridotta ai soli due candidati, dopo il ritiro di Christian Invernizzi, storico esponente bergamasco del Carroccio che si è ritirato in polemica con quella che ha definito “un’organizzazione farsa, di un congresso regionale peggio di un'elezione per la bocciofila”.

Fontana: "Sulla morte di Ramy la ricostruzione spetta ai magistrati"

“La ricostruzione della morte di Ramy è un compito che spetterà ai magistrati”. A Fontana è stato chiesto un parere anche sulla morte del giovane Ramy Elgaml, ora che la posizione di tutti e sei i carabinieri protagonisti dell'inseguimento in Corvetto è al vaglio dei pm. “E’ la stessa cosa che ho detto al papà quando è venuto a trovarmi. Ho apprezzato la sua moderazione, il suo invito a non accendere un fuoco, questa è una cosa di cui l'ho ringraziato. Poi la giustizia farà il suo corso” ha concluso Fontana.