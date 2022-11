Attività storiche, Regione Lombardia premia 41 imprese milanesi

Una cerimonia all'insegna dell'emozione, tra chi ha ricordato i parenti che hanno avviato l'attività vari decenni fa e chi ha ribadito che questa occasione ha aumentato il proprio orgoglio di essere lombardo, perché sente concretamente la vicinanza dell'istituzione regionale.

Sono quarantuno le Attività storiche in provincia di Milano che hanno ottenuto il riconoscimento da Regione Lombardia nel 2022. Si tratta di negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto la propria attività senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni

A consegnare il 'simbolo' l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, durante un evento organizzato a Milano, presso la Sala Colonne di Palazzo Giureconsulti. Dopo Sondrio e Lodi, è la terza giornata dedicata alla consegna dei marchi identificativi del tour che per la prima volta, proprio su volontà dell'assessore, avviene in tutti i territori provinciali. Presente anche l'assessore regionale alla Formazione e Lavoro, Melania Rizzoli.

Attività storiche, Guidesi: "Non solo un marchio, un ringraziamento"

"Voglio ringraziare di cuore - ha evidenziato Guidesi - chi va avanti nonostante le criticità degli ultimi anni, spinto dall'orgoglio di essere lombardo". "Non si tratta solo di attività economiche - ha proseguito - ma di soggetti che svolgono un servizio fondamentale per le loro comunità. Motivo per cui con queste consegne vogliamo soprattutto dire loro 'grazie' per tutto quello che fanno".

"Sono capaci inoltre - ha aggiunto Guidesi - sia di conservare le tradizioni, sia di rinnovarsi generazione dopo generazione, affrontando ogni giorno numerose sfide. Non da ultimo il caro energia, tema per il quale ci battiamo da almeno un anno. Il nuovo Governo ha iniziato a fornire risposte reali. Adesso, però, ci aspettiamo l'intervento dell'Europa che, seppur tardivo, è fondamentale per affrontare concretamente il problema".

Presenti alla cerimonia Massimo Dal Checco, vicepresidente Anitec-Assinform; Andrea Painini, vicepresidente Confesercenti Lombardia; Alfredo Zini, presidente Club Imprese Storiche di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza; Gianni Barzaghi, vicepresidente Confartigianato Lombardia e Stefano Fugazza, presidente C.L.A.A.I. Lombardia - Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane.

L'elenco delle nuove attività storiche di Regione Lombardia

Queste le 41 'nuove' attività storiche in provincia di Milano premiate dall'assessore Guidesi.

Abbiategrasso, Agata Blu (1976), Negozio Storico, Storica Attività

Abbiategrasso, Giorgio Losa Abbigliamento (1977), Negozio Storico, Storica Attività

Baranzate, Rainoldi (1965), Negozio Storico, Storica Attività

Binasco, L'epoca Del Pane Angelo Gariboldi (1935), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana

Corsico, Ottica Piazza (1972), Negozio Storico, Storica Attività

Corsico, Ristorante Primavera (1973), Locale Storico, Storica Attività

Legnano, Raimondi Parrucchieri Dal 1937 (1937), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana Magnago,

Ortofrutta Di Perotta Danilo (1969), Negozio Storico, Storica Attività

Melegnano, Il Guardaroba (1981), Negozio Storico, Storica Attività

Milano, Antica Osteria Cavallini (1934), Locale Storico, Storica Attività

Milano, Dabbene (1939), Negozio Storico, Negozio Storico

Milano, Della Fonte (1969), Negozio Storico, Storica Attività

Milano, Edicola (1982), Negozio Storico, Storica Attività

Milano, Fratelli Ingegnoli Milano (1817), Negozio Storico, Storica Attività

Milano, G.To Asnaghi Tessuti (1940), Negozio Storico, Negozio Storico

Milano, Gioielli (1929), Negozio Storico, Storica Attività

Milano, Incendio (1982), Negozio Storico, Storica Attività

Milano, L'alouette Boutique (1979), Negozio Storico, Storica Attività

Milano, Liviani (1978), Negozio Storico, Storica Attività

Milano, Locatelli (1961), Negozio Storico, Storica Attività -

Milano, Macelleria Raimondi (1972), Negozio Storico, Storica Attività

Milano, Ornella Bijoux (1944), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana

Milano, Osram Centro Luce (1969), Negozio Storico, Storica Attività -

Milano, Pescheria Pedol (1970), Negozio Storico, Storica Attività

Milano, Pizzeria Biagio (1978), Locale Storico, Storica Attività

Milano, Robertaebasta (1969), Negozio Storico, Storica Attività

Milano, Sabbadini (1978), Negozio Storico, Storica Attività

Milano, Sandy Bar (1981), Locale Storico, Storica Attività

Milano, Stivaleria Savoia (1870), Negozio Storico, Negozio Storico

Milano, Taini (1970), Negozio Storico, Storica Attività

Morimondo, Trattoria Basiano Di Morimondo (1952), Locale Storico, Storica Attività

Parabiago, Bracciani (1980), Negozio Storico, Storica Attività

Parabiago, Demo Cartoleria (1941), Negozio Storico, Storica Attività

Pioltello, Abbigliamento Rina (1979), Negozio Storico, Storica Attività

Pioltello, Alimentari Di Fede (1963), Negozio Storico, Storica Attività

Pioltello, Effetto Ottica (1964), Negozio Storico, Storica Attività

Rho, Intimo Grittini (1950), Negozio Storico, Storica Attività

Rozzano, Lino Forti (1969), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana

Segrate, Tintoria Porro (1957), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana

Segrate, Trattoria La Pergola (1966), Locale Storico, Locale Storico

Vimodrone, Libreria Dell'automobile (1973), Negozio Storico, Storica Attività

I riconoscimenti di Regione Lombardia dal 2004

Sale così a 638 il numero delle piccole imprese nel milanese che possono fregiarsi del marchio di 'Attività storica' rilasciato da Regione Lombardia. In Lombardia dal 2004 sono state riconosciute in totale 2848 attività storiche. Nello specifico, si contano 18 botteghe artigiane, 143 locali e 477 negozi. Regione Lombardia ha inoltre messo in campo un sostegno concreto per Micro, Piccole e Medie Imprese iscritte nell'elenco regionale delle attività storiche attraverso il bando 'Imprese storiche verso il futuro 2022'. Risorse da investire quindi per l'innovazione, per favorire il ricambio generazionale e la riqualificazione dei locali.