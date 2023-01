Attraversa per accompagnare il nipote a scuola: 73enne travolta e uccisa

Attraversa la strada per accompagnare il nipote a scuola: 73enne travolta e uccisa

Una donna di 73 anni è rimasta uccisa in un incidente stradale questa mattina a Casatenuovo nel lecchese, investita da un mezzo pesante lungo la sp 51 mentre accompagnava il nipote a scuola. Illeso il bimbo di otto anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 8.20 e la scuola si trovava a meno di un chilometro di distanza dal punto dove la donna e il ragazzino stavano camminando. Ancora ignota la dinamica ma sono presenti strisce pedonali sul punto del tragico evento, in prossimità di via De Gasperi. Indagano i carabinieri di Lecco.