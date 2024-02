Auricolare per superare l'esame di guida: finisce all'ospedale

Si è presentato all'esame di guido in Motorizzazione a Como con uno smartphone nascosto e un auricolare senza fili con il quale dialogava con un suggeritore. Ma il comportamento del 25enne pakistano ha insospettito l'esaminatore, che ha chiamato la guardia di finanza. Intervenuti sul posto, i finanzieri hanno scoperto il kit utilizzato per superare fraudolentemente la prova d'esame, costituito da un micro-auricolare, un giubbotto, al cui interno era stato occultato un apparecchio telefonico, ed una microcamera posizionata sull'indumento in modo da non poter essere visibile. Storia finita? No, perchè il giovane è stato accompagnato in ospedale per estrarre il micro-auricolare che, forse per cercare di occultarlo il più possibile, era finito troppo dentro l'orecchio. E' stato così necessario l'intervento di un medico che ha scongiurato la presenza di eventuali danni all'udito.