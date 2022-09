Auto della Polizia Locale ribaltata. Folla di curiosi a Milano

In questo scatto di Lorenzo Goj per Affaritaliani.it, si vede una pattuglia della Polizia Locale ribaltata in Corso Buenos Aires. Non sono ancora noti i motivi dell’incidente. Tuttavia l’auto sta attirando la curiosità dei turisti, arrivati a Milano per la settimana della moda.

Probabile scontro con Ferrari

Secondo le prime informazioni, potrebbe essersi trattato di uno scontro tra l’auto della Polizia e una Ferrari che è rimasta incidentata ma è stata già rimossa.