L'auto guidata dall'Intelligenza artificiale a 285 km/h: il record mondiale del Politecnico di Milano

Una Maserati MC20 Coupé, guidata dall’intelligenza artificiale sviluppata dal team AIDA (Artificial Intelligence Driving Autonomous) del Politecnico di Milano, ha stabilito un nuovo record mondiale di velocità per un’auto di serie a guida autonoma. Durante un test condotto il 7 novembre presso la pista dell’Aeroporto dell’Aeronautica Militare di Piacenza San Damiano, l’AI-driver ha raggiunto i 285 km/h, senza supervisione umana a bordo e in condizioni di fitta nebbia.

Il progetto AIDA: spingere i limiti della guida autonoma

Secondo Sergio Matteo Savaresi, responsabile scientifico del progetto e Direttore del Dipartimento di Elettronica, Informatica e Bioingegneria del Politecnico di Milano, “l’obiettivo dei test ad alta velocità è mettere alla prova il comportamento del robo-driver in situazioni estreme”. Dopo essere stato testato in scenari urbani durante la 1000 Miglia 2023 e 2024, il team di AIDA punta ora a esplorare i limiti tecnologici per rendere la guida autonoma più sicura e affidabile. I test su piste protette, come quello effettuato con la MC20, consentono di valutare in sicurezza la reattività e la stabilità dell’intelligenza artificiale anche in condizioni critiche.

Dai circuiti alla mobilità urbana

Questo traguardo rappresenta un passo importante per il progetto AIDA, sostenuto dal Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (MOST). L’innovazione del Politecnico di Milano è frutto dell’impegno del PoliMOVE Autonomous Racing Team, divisione “performance” di AIDA, già vincitore di competizioni internazionali di guida autonoma. Tra i successi, spicca il record assoluto di velocità per un’auto autonoma, ottenuto nel 2022 con un prototipo AV-21 da 309 km/h al Kennedy Space Center.

Il percorso e i progressi del progetto AIDA, sviluppato da un team di giovani ricercatrici e ricercatori, sono consultabili sul sito del Politecnico di Milano e sulle pagine social dedicate al progetto.