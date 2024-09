Auto cade nella scarpata e prende fuoco, ragazza in gravi condizioni a Como

In gravi condizioni una ragazza la cui vettura è caduta in una scarpata prendendo fuoco in località San Martino nel Comasco. L'incidente nel pomeriggio di lunedì: la giovane avrebbe perso il controllo dell'autovettura sulla quale viaggiava finendo la corsa in una scarpata per 300 metri. La macchina ha poi preso fuoco.Due squadre vigili del fuoco dei distaccamenti di Dongo e Menaggio sono intervenute per lo spegnimento e la messa in sicurezza. La ragazza è stata trasportata in ospedale in codice rosso.