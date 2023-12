Auto schiacciata sotto camion, un ferito grave nel Milanese

Un grave indicente stradale si è verificato questa mattina a Solaro, nel Milanese. Un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito in modo grave all'interno della sua auto, incastrata sotto un camion dopo uno scontro. E' accaduto poco prima delle 8 in corso Europa, nei pressi di un distributore Tamoil.

Il 19enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda

Per motivi ancora da accertare una vettura è rimasta incastrata e schiacciata sotto un mezzo pesante. Il 19enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Niguarda a Milano. Non risultano altri feriti. Sul posto i Vigili del fuoco di Varese e i Carabinieri di Rho (Milano).