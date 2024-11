Auto si ribalta a seguito di un incidente in tangenziale a Milano: code fino a 9 kilometri

L'incidente si è verificato nella mattina di giovedì 21 novembre intorno alle 6.30: un'auto si è ribaltata sulla Tangenziale Ovest di Milano, l'A50, in direzione Sud, tra l'uscita 8 Ss412 Val Tidone Vigentina e l'innesto per l'Autostrada A1. L'episodio ha provocato una lunga fila di traffico per almeno 9 kilometri.

Sul posto si sono subito recati gli agenti della polizia stradale di Assago, i vigili del fuoco e un equipaggio dell'Agenzia regionale emergenza urgenza. Sono tre le persone coinvolte ma, stando alle prime informazioni, nessuna di loro è rimasta ferita in modo grave. Milano Serravalle, ente che gestisce le tangenziali, ha informato della lunga coda (in aumento) specificando che sono occupate le corsie di emergenza e marcia e che il traffico defluisce nella corsia di sorpasso.