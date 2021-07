Autobus a fuoco in galleria a Lecco: autista salva 25 bambini. VIDEO

Autobus a fuoco in galleria a Lecco: autista salva 25 bambini

Un autobus con 25 bambini a bordo ha preso fuoco questa mattina lungo la corsia nord della Superstrada 36 che collega Lecco a Sondrio. L'incidente a Lierna: il bilancio avrebbe potuto essere tragico se l'autista non si fosse accorto in tempo che qualcosa non andava. E' riuscito a fermarsi e a far scendere i ragazzini, provenienti dalla provincia di Como, e a metterli al sicuro prima che le fiamme divorassero il mezzo. Sul posto sono intervenute cinque squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lecco e Bellano che hanno poi spento le fiamme e spostato il mezzo in zona sicura. Nessuno ha dovuto far ricorso all'ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118. La Superstrada e' stata chiusa e il traffico diretto verso nord deviato ad Abbadia Lariana lungo la provinciale 72.