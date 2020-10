Autobus aggiuntivi, scontro tra Terzi-Bussolati: "Un analfabeta istituzionale"

Ancora un'aspra polemica sui trasporti tra l'assessore regionale, Claudia Maria Terzi, e il consigliere regionale PD, Pietro Bussolati. In questa occasione, al centro della disputa ci sono gli autobus aggiuntivi che andando a rafforzare il trasporto pubblico, aiuterebbero a limitare assembramenti sui mezzi. "La leghista Terzi - scrive il consigliere dem su Facebook - mi attacca per conto di Fontana sostenendo di non poter usare i 300 milioni di euro stanziati dal Governo per gli autobus aggiuntivi. L’assessora Terzi mi spiega che sono un analfabeta istituzionale perché non so che tra fondi stanziati ed erogati c’è una differenza. Ma finge di non vedere che nelle altre Regioni le risorse si sono anticipate senza aspettare che la curva dei contagi salisse così tanto."

"In Emilia-Romagna - prosegue Bussolati - 400 autobus aggiuntivi viaggiano dall’estate, 200 in Toscana, decine di milioni di risorse anticipate nel Lazio e potrei continuare. Forse l’assessora Terzi non ha parlato con i suoi colleghi. Forse addirittura vuole trascinare in una orrenda polemica politica la Lombardia invece che offrire le risorse per il distanziamento e sostenere lo sforzo delle scuole e dei pendolari."

"L’assessora Terzi mi accusa di non capire perché non ho mai amministrato un Comune. È vero, Claudia Terzi, ciò che dici. Non sono stato sindaco della mia città, ma sono orgoglioso di aver collaborato a scacciare da Milano amministratori incompetenti come te e aver contribuito a dare a Milano un’amministrazione efficiente e valida. Devi sapere che farò lo stesso in Regione", conclude il consigliere Dem.