Autogrill: Motta Milano 1928 accoglie la pasticceria di Sal De Riso

Autogrill: Motta Milano 1928 al Mercato del Duomo accoglie la pasticceria di Sal De Riso

Motta Milano 1928, il “bar all’italiana” del Gruppo Autogrill, primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia, accoglie all’interno del Mercato del Duomo, in Piazza del Duomo con ingresso anche dalla Galleria Vittorio Emanuele II, il primo punto vendita monomarca milanese della pasticceria Sal De Riso, guidata dal Maestro Salvatore De Riso, noto in tutto il mondo per la bontà dei suoi dolci, spesso ispirati alla sua terra d’origine: la Costiera amalfitana.

Prosegue così il percorso di innovazione di Autogrill che continua ad arricchire la propria offerta con prodotti premium per soddisfare i gusti e le esigenze in costante evoluzione dei consumatori moderni. Dopo il tristellato Niko Romito e il volto della pizza contemporanea Renato Bosco, approda così nel salotto di Milano anche il Maestro Salvatore De Riso.

La golosa proposta di Sal De Riso a Milano comprende un’ampia gamma di dolci iconici da degustare in loco o anche a casa. L’assortimento include: le monoporzioni, tra cui la celeberrima Delizia al Limone Amalfitano, Oro Puro e il Babà al Rhum invecchiato, le torte con la Caprese, la Ricotta e Pere e la Panarea in prima linea, i dolci al bicchiere, i dolci da forno come il Dolce di Amalfi e i Panzuppati, i biscotti, le creme spalmabili CremDerì disponibili in diversi gusti e una selezione di liquori.

La collaborazione tra Autogrill e Sal de Riso rispecchia valori condivisi da entrambi, da un lato la ricerca di prodotti eccellenti e di qualità e dall’altro la capacità di far fronte alle nuove tendenze senza dimenticare il gusto della tradizione.

“Soddisfare e anticipare le esigenze e i gusti dei nostri clienti: è questo il fattore che ci guida alla realizzazione di partnership innovative che puntano alla massima qualità della nostra offerta. Siamo entusiasti di ospitare Sal De Riso, un simbolo della pasticceria italiana nel mondo, all’interno del nostro iconico ‘Motta’, nel Mercato del Duomo a Milano e di arricchire l’offerta di pasticceria anche dei nostri punti vendita in tutta Italia” ha dichiarato Andrea Cipolloni CEO Europe di Autogrill.

Il maestro Sal De Riso aggiunge: “È il sogno di tutti i pasticceri aprire un punto vendita a Milano! È una città che personalmente amo tantissimo e, a sua volta, mi ha dato molto. Ogni volta che vengo a Milano per partecipare a una manifestazione ritrovo un folto pubblico che mi aspetta e che acquista volentieri i miei prodotti. Ora gli offro la possibilità di farlo quotidianamente. Per me sbarcare non solo a Milano ma addirittura in Galleria Vittorio Emanuele - nel “salotto” della città dove tutti passano - è ancora più emozionante”.