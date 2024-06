Autonomia, Attilio Fontana: Lombardia correrà ancor più veloce

Per il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il fatto che l'Aula della Camera abbia definitivamente approvato il Ddl sull'Autonomia differenziata è "una notizia eccezionale per la Lombardia e per i lombardi che, sette anni fa, con un referendum, avevano espresso in maniera chiara e netta la volonta' di andare in quella direzione.

Autonomia, Attilio Fontana: avremo più competenze

"Con l'autonomia avremo più competenze in diverse materie e potremo confermare la nostra capacità amministrativa rendendo ancora più forte la nostra regione - spiega Fontana sui social -. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e in particolar modo il ministro Calderoli che ha dato un impulso deciso per raggiungere questo traguardo". "Con l'autonomia la Lombardia sarà libera di correre ancora più velocemente!", conclude il presidente della Regione Lombardia.