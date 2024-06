Autonomia, la Camera approva. Riunione fiume e voto all'alba. Ira della Sx

Autonomia, la Camera approva. Scontro totale tra maggioranza e opposizioni

La Camera approva diversi articoli chiave del Dl Autonomia al termine di una riunione fiume con voto all'alba. Scontro tra la maggioranza e l'opposizione sulle tempistiche. Se la Lega, attraverso il capogruppo Riccardo Molinari, parla di "colpa dell'opposizione", Conte (M5s) e Fratoianni (Avs) ribattono: "Si tratta di arroganza del governo, non c'era nessuna fretta". Via libera a una decina di articoli chiave. Le ultime votazioni sono state effettuate alle 5 del mattino e hanno portato all'approvazione degli articoli 6-7-8-9-10-11 che prevedono tra le altre cose anche "l’ulteriore attribuzione di funzioni amministrative agli enti locali", oltre alla definizione della "durata delle intese e la successione delle leggi nel tempo" "Abbiamo fatto diverse proposte all’opposizione per chiudere i lavori in tempo utile.

La settimana scorsa - spiega Molinari della Lega - tutti hanno visto cosa è successo, abbiamo subito provocazioni continue dalle opposizioni. Non abbiamo fatto seduta giovedì perché c’era l’ufficio di presidenza. Non abbiamo fatto seduta una sera perché c’era la riunione di un gruppo. Oggi non abbiamo fatto seduta per due ore perché c’era la manifestazione delle opposizioni. A un certo punto il Parlamento ha il diritto di operare. Non si può interdire l’azione parlamentare. Abbiamo fatto diverse proposte, non ne è stata accolta nessuna e siamo stati costretti a fare la seduta fiume".

Giuseppe Conte (M5s) parla di "forzatura del regolamento. La maggioranza vuole assolutamente portare a casa, per il ricatto incrociato tra le varie forze politiche, anche questa riforma. Quindi impongono tappe forzate con nessun rispetto dei diritti delle opposizioni". E non viene data la possibilità "visto che non parliamo di un decreto legge, di un confronto che avrebbe richiesto tempi più dilatati". Fratoianni (Avs): "Siamo di fronte a un atteggiamento che rifiuta ogni forma di dialogo e di confronto".