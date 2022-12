Autonomia, Calderoli: "Primi trasferimenti a gennaio 2024"

“La legge di stabilità dovrà essere approvata entro la fine dell’anno, quindi, dal primo gennaio, quella parte dovrebbe diventare legge. Entro la fine dell’anno presenterò la proposta legge di attuazione e, ragionevolmente, nel giro di 10-12 mesi dovrebbe venire approvata. Penso che i primi trasferimenti di funzioni avverranno dal primo gennaio 2024. Questa è assolutamente la mia volontà”. Lo ha detto Roberto Calderoli a margine della commissione autonomia a palazzo Pirelli in merito al tema dell’autonomia. “Stiamo esaminando la legge di stabilità dove all’articolo 143 è prevista una cabina di regia e una struttura tecnica per l’approvazione dei livelli essenziali delle prestazioni, cosa mai realizzata in 21 anni e che è il punto di partenza per poter dare un via concreto e sicuro all’autonomia differenziata. In cdm - prosegue Calderoli - ci arriverà entro il 2022, entro il 2023 arriverà l’approvazione della legge. Poi la potestà e i tempi spettano al Parlamento. Quello che devo fare entro il 2022 lo faccio”.

Calderoli: "Ho sempre parlato di autonomia con Bossi, oltre che con Salvini"

“Io con l’amico e capo Umberto Bossi, da sempre ho sempre parlato di autonomia e il primo a cui riferisco sull’andamento dell’autonomia e di ogni nostro progetto è sempre lui, oltre che a Salvini, naturalmente”. Io nasco - prosegue Calderoli - nella Lega lombarda, nella Lega Nord e oggi Lega Salvini Premier, il fatto della realizzazione dell’autonomia dà concretezza a tutto quello che abbiamo sognato per una vita. Io sono la prima persona in pista per dare quella risposta”.