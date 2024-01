Autonomia differenziata, Fontana: "Ma quale secessione, solo falsità!"

"Sull'autonomia differenziata sono state dette tante falsità. Ma quale secessione!". Così Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, a Radio Giornale Radio. "Bonaccini dice il falso, perché il Ddl Calderoli è semplicemente una norma procedurale, non entra nel merito di quanto già stabilito dalla Costituzione. Lo stesso Bonaccini prima era a favore dell'autonomia differenziata, adesso ha cambiato idea ma non può affermare che è illegittima costituzionalmente: sono bugie che servono solo per spaventare la gente. Mi stupisce che la sinistra, che è stata sempre autonomista, adesso affermi l'opposto".

Fontana: "Con i Lep basta differenze tra regioni"

"L'autonomia differenziata è una riforma in base alla quale una serie di servizi che prima venivano resi dallo Stato, ora verranno resi dalle regioni utilizzando gli stessi soldi", ha aggiunto il presidente di Regione Lombardia. "Questo è sufficiente per allontanare le falsità su secessione, distruzione e spaccatura del Paese. Non c'è nessuno squilibrio tra ricchi e poveri: con i Lep, tutte le regioni avranno un'equivalenza di risorse per poter rendere gli stessi servizi. Le differenze tra nord e sud si sono verificate perché lo sviluppo del Paese è stato affidato al centralismo, che ha fallito. Non restiamo legati ai vecchi simulacri di una storia che è superata e che ha dimostrato la sua incapacità", ha concluso Fontana.