SDN - Autonomia: Fontana, da speculazione politica opposizioni spaccatura del Paese difficile da ricucire

In Italia "e' curioso il fatto che le sinistre siano contrarie a ogni forma di autonomia. Lascia perplessi, ma lascia intendere come sia una scelta che deriva da una speculazione politica e non da un ragionamento". Lo ha affermato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla nuova edizione di Salute Direzione Nord su "La ricerca e' la vera sostenibilita'", in corso a Palazzo Lombardia. "Ho paura che questi signori dell'opposizione, con il racconto delle loro paure inesistenti, stiano creando una spaccatura all'interno del nostro Paese che poi sarebbe difficile da ricucire", ha concluso Fontana.

SDN, Fontana: va rivista la responsabilità professionale dei medici

"Io credo che andrebbe rivisto il concetto di responsabilità professionale dei medici. Molte delle prescrizioni inappropriate nascono dalla paura, bisognerebbe fare qualcosa altrimenti non riusciamo a far passare la paura a nessuno", ha aggitno Fontana