La 23esima edizione di Salute Direzione Nord. La DIRETTA VIDEO

La 23esima edizione di Salute Direzione Nord.

Oltre 60 ospiti si alternano lunedì 24 giugno a partire dalle 09:45 e fino alle 20 in occasione della XXIII Edizione di Salute Direzione Nord dal titolo “La Ricerca è la vera Sostenibilità”.

La manifestazione, promossa dalla Fondazione Stelline e organizzata da Inrete – Relazioni istituzionali e Comunicazione sarà ospitata presso il Belvedere 39° di Palazzo Lombardia a Milano. L’iniziativa gode del patronato di Regione Lombardia e del patrocinio del Comune di Milano.

E' proprio il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ad aprire la manifestazione. Tra i relatori coinvolti nel corso della giornata figurano il Ministro della Salute Orazio Schillaci, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, il Presidente di AIFA Robert Nisticò, il Direttore Generale di Agenas Domenico Mantoan, il Capo del Dipartimento della Prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie, Ministero della Salute Maria Rosaria Campitiello, il Capo Dipartimento della Programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del SSN del Ministero della Salute Francesco Saverio Mennini, ma anche l’Assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso, il Vicepresidente e Assessore al Bilancio di Regione Lombardia Marco Alparone e molti altri.

Il tema centrale della giornata è la salute, da diversi punti di vista, in primis la sostenibilità dell’ecosistema sanitario, un imperativo per la gestione delle risorse pubbliche e per la salute, nostra e del pianeta. Ma perché questo avvenga il vero perno è la ricerca, che in simbiosi con l’innovazione permette trattamenti più mirati e personalizzati.

Al centro le sfide del settore sanitario presentando soluzioni concrete e realizzabili per migliorare efficienza, accesso e qualità delle cure anche attraverso nuove politiche in termini di governance a partire da AIFA.

L’implementazione dei servizi di digitalizzazione e telemedicina rende possibile, già da oggi, un accesso alle cure più equo e sicuro, riducendo al contempo i tempi di attesa e abbattendo i costi per gli spostamenti di pazienti e caregiver. Un aspetto altrettanto fondamentale è quello della protezione dei dati e la cybersicurezza: due temi sui quali è già da tempo avviato un importante confronto. Ma non si può parlare di salute se non si parla di una nuova prevenzione, che sfrutti l’intelligenza artificiale e la medicina predittiva per individuare nuove soluzioni di cura e di promozione della Salute pubblica. Il tutto con un approccio One Health che risulti, anche socialmente, sempre più sostenibile. Media Partner Affaritaliani.it, True-News.it e Quotidiano Sanità.

IL PROGRAMMA DI SDN 2024: I PANEL DEL MATTINO

09:45 Saluti di apertura Fabio Massa Presidente Fondazione Stelline

10:00 Evento di apertura Orazio Schillaci Ministro della Salute - Attilio Fontana Presidente Regione Lombardia

11:00 La Salute non aspetta

A tu per tu con Guido Bertolaso Assessore al Welfare, Regione Lombardia

Simona Loizzo Commissione XII Affari sociali, Camera dei Deputati, Matteo Stocco Direttore Generale Policlinico Milano, Battistina Castiglioni Direttore SC Cardiologia 2 Varese e Direttore Dipartimento cardiotoracovascolare, ASST Sette Laghi, Cristina Romano Responsabile di S.S.D. di Diabetologia dell'AO Ospedale di Circolo Fondazione Macchi, Varese, Rossana Boldi già Vice Presidente XII Commissione (Affari Sociali) Camera dei Deputati, Massimo Barberio Head of Government Affairs & HealthEconomics GE HealthCare Italy, Massimiliano Bindi Amministratore Delegato Abbott Italia, Francesca Cerruti CEO ab medica, Martina Ortillo Avvocato, Manager del dipartimento Data Protection e Cybersecurity di Rödl & Partner

A tu per tu con: Domenico Mantoan Direttore Generale Agenas

12:00 Cronicità, sfida sempre aperta

A tu per tu con: Alessandra Locatelli Ministro per le Disabilità

Maria Cristina Cantù Vicepresidente Commissione 10° Affari sociali, Senato della Repubblica Giovanni Satta Componente Commissione 10° Affari sociali, Senato della Repubblica Alberto Ambrosio Direttore Unità Organizzativa Rete Territoriale, Direzione Generale Welfare, Regione Lombardia Enrico Desideri Esperto del Ministro in programmazione, organizzazione e gestione delle Aziende e dei servizi Sanitari Stefano Carugo Direttore UOC Cardiologia del Policlinico di Milano Francesco Bandello Direttore Unità Oculistica, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano Giovanni Staurenghi Direttore SC Oculistica, ASST Fatebenefratelli Sacco Annarosa Racca Presidente Federfarma Lombardia Giorgio Corsico Sr Dir Value, Access & Policy, Amgen Italia

13:00 Il valore della Sostenibilità sociale per la Salute

Sport e Territori: pilastri della Sostenibilità. A tu per tu con: Andrea Abodi Ministro dello Sport e delle Politiche giovanili

Emanuele Monti Presidente Commissione IX Sostenibilità sociale, Regione Lombardia, Emanuela Droghei Vicepresidente Commissione IV Bilancio, Regione Lazio, Giuseppe Quintavalle Commissario ASL Roma 1, Luca Degani Presidente UNEBA Lombardia, Marco Riva Presidente CONI Lombardia, Adele Patrini Presidente C.A.O.S., Referente FAVO Lombardia, Onofrio Mastandrea General Manager Incyte Italia

IL PROGRAMMA DI SDN 2024: I PANEL DEL POMERIGGIO

14:30 Dalla nuova Aifa al ruolo delle Regioni, come l’innovazione cambia il mondo regolatorio e la sostenibilità

A tu per tu con: Robert Nisticò Presidente AIFA, Marco Alparone Vicepresidente e Assessore al Bilancio, Regione Lombardia

15:00 Territorio e medicina nucleare: le nuove frontiere in Oncologia

Elena Murelli Commissione 10°Affari sociali, Senato della Repubblica, Pierpaolo Sileri Unità di Chirurgia Colonproctologica e Malattie infiammatorie croniche intestinali, IRCCS Ospedale San Raffaele, Alessandro Stecco Primario della Radiodiagnostica, Ospedale Sant’Andrea di Vercelli – Università degli Studi del Piemonte Orientale, Massimo Falconi Direttore del Pancreas Center, IRCCS San Raffaele, Anna Maria Mancuso Presidente Salute Donna Odv, William Vaccani GM Italia, Malta & Israele, GE HealthCare Pharmaceutical Diagnostics

16:00 Salute mentale: consapevolezza e stigma

A tu per tu con Giuseppe Valditara Ministro dell’Istruzione e del Merito, Walter Bergamaschi Direttore Generale ATS Milano

Andrea Costa Esperto del Ministro per le strategie attuazione Pnrr-Missione 6 Salute, Gianni Bonelli Direttore Generale Fondazione Mondino IRCCS, Alberto Siracusano Ordinario di Psichiatria Università Roma Tor Vergata e Coordinatore Tavolo Tecnico sulla Salute Mentale Ministero della Salute, Antonio Vita Ordinario di Psichiatria Università di Brescia; Direttore Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, ASST Spedali Civili di Brescia, Ughetta Radice Fossati Segretario Nazionale Progetto Itaca, Alessandro Lattuada Amministratore Delegato Otsuka Pharmaceutical Italy Srl, Domenico Lucatelli Access & Value Head, Government Affair Head, Angelini Pharma Italia

17:00 Malattie rare tra diagnosi precoce ed equo accesso

Francesco Saverio Mennini Capo Dipartimento della Programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del SSN, Ministero della Salute, Lisa Noja Componente Commissione III, Sanità, Regione Lombardia, Erica Daina Centro di Coordinamento Malattie rare, Istituto Mario Negri, Laura Obici Responsabile SS Malattie Rare, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, Pietro Invernizzi Preside Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Milano-Bicocca e Responsabile Divisione Gastroenterologia e Centro per le Malattie Autoimmuni del Fegato, Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, Monza, Annalisa Scopinaro Presidente UNIAMO, Alessandra Ghirardini Integrated Strategy Lead Rare Diseases, Roche, Anna Chiara Rossi Vp & General Manager Italy, Alexion, AstraZeneca Rare Disease

18:30 Una nuova era nella Prevenzione

Maria Rosaria Campitiello Capo del Dipartimento della Prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie, Ministero della Salute, Danilo Cereda Direttore UO Prevenzione, Direzione Generale Welfare, Regione Lombardia, Giulia Marchetti Professore Ordinario Malattie infettive e Direttrice UOC Malattie infettive, ASST Santi Paolo e Carlo, Milano, Andrea Gori Direttore Malattie Infettive, ASST Fatebenefratelli-Sacco e Presidente ANLAIDS Lombardia, Jacopo Murzi General Manager Moderna Italia, Federico Villa Ass Vice President Corporate Affairs & Patient Access, Eli Lilly

19:15 Cyber Security e data protection nell’ecosistema sanitario

Giulio Gallera Presidente Commissione Speciale PNRR e Componente Commissione III Sanità, Regione Lombardia, Andrea Bassi Cloud & Digital Transformation Manager ARIA Spa, Giampiero Petrosi Regional Vice President Sales Engineering Southern Europe, Rubrik, Giovanni Pedranzini Presidente P.G.M.D. Consulting