Autonomia, Fontana: "Obiettivo da raggiungere senza perdite di tempo"

Si torna a parlare di autonomia regionale. Ed il governatore lombardo Attilio Fontana è in prima linea su un tema a lui particolarmente caro: “Un ulteriore e importante passo avanti nel percorso che ci deve portare all’attuazione dell’Autonomia. E dico ‘deve’ perché non ci sono dubbi che questo obiettivo debba essere raggiunto senza perdite di tempo; o tentativi mirati solo ed esclusivamente a rallentarne l’iter. Innanzitutto nel rispetto della Costituzione e, anche, cosa per noi fondamentale, per dar seguito alla volontà degli elettori della Lombardia e del Veneto che hanno richiesto l’Autonomia con il referendum del 2017″.

Fontana sull'autonomia: "Proseguire in maniera spedita"

Così il governatore ha commentato l’incontro di sabato 19 novembre presieduto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a cui hanno preso parte il vicepresidente Antonio Tajani e i ministri degli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, e per gli Affari Ue, Raffaele Fitto. “Bisogna proseguire in maniera spedita, senza indugi, facendo coincidere tutti i passaggi legislativi e amministrativi necessari per arrivare al traguardo” conclude Fontana. La stessa sera Fontana ha poi incontrato il ministro Calderoli, intervenuto alla Fiera di Treviglio.

Fontana: "Autonomia, inutile contrapposizione tra Nord e Sud"

Ed ancora di autonomia Attilio Fontana parla questa mattina intervenendo alla nuova edizione di Italia Direzione Nord alla Fondazione Stelline di Milano, intitolata "Una nuova stagione", a cui partecipano decine di protagonisti del mondo della politica e dell'impresa per confrontarsi sui temi che riguardano il destino del Paese alla luce delle nuove programmazioni ministeriali e del netto cambio di passo rispetto ai Governi precedenti. SEGUI QUI SOTTO LA DIRETTA STREAMING DELL'EVENTO

"Sull'autonomia "non sta né in cielo né in terra questa contrapposizione che alcuni governatori del Sud vogliono proporre, credo sia quella una situazione estremamente rischiosa. Si rischia di spaccare il Paese". h detto durante l'evento 'Direzione Nord' al Palazzo delle Stelline di MILANO. Il governatore della Campania Vincenzo De Luca, ha aggiunto, "ha cambiato idee improvvisamente. A un certo punto disse che erano pronti, legittimo cambiare idea ma è il motivo che mi lascia perplesso. Questa autonomia non va in nessun modo a incidere sull'unità del Paese"