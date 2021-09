Autonomie: alle Stelline confronto tra Zaia, Bonaccini e Gori

Le autonomie dei territori, con ospiti d’eccezione per un tema che sta tornando centrale nel dibattito politico nazionale. È questo l’argomento di una giornata di lavori presso la Fondazione Stelline di Corso Magenta 61 il 10 settembre a partire dalle 10.00. È anche il primo appuntamento organizzato dal think tank voluto proprio dall’Associazione Amici delle Stelline che si chiamerà “Dopodomani” e che si affianca al ciclo di eventi “Direzione Nord”, ormai consolidato sulla piazza milanese. Sarà lanciato in questa cornice anche il format “Buongiorno Sindaco”, promosso dall’Associazione Amici delle Stelline con il contributo non condizionante di AstraZeneca Italia, con il fine di sensibilizzare i cittadini lombardi su temi di ripensamento della città e della sua amministrazione e su temi di salute pubblica. Il percorso tematico sarà articolato attraverso una serie di eventi territoriali organizzati dall’Associazione Amici delle Stelline all'interno del think thank Dopodomani.

Il 10 settembre sarà anche l’occasione di ricordare Gianfranco Miglio, in occasione del 20 anni dalla sua scomparsa. Ad aprire i lavori alle ore 10.30 un confronto diretto tra le Regioni, Luca Zaia Presidente Regione Veneto e Stefano Bonaccini presidente Regione Emilia-Romagna (collegato da remoto), due territori alla prova dell’emergenza pandemica; a seguire ore 11.30 l’appuntamento sarà tra i Comuni con una tavola rotonda tra Giorgio Gori sindaco di Bergamo, Ilaria Caprioglio Sindaco di Savona, Annamaria Cisint Sindaco di Monfalcone e Mauro Guerra Sindaco di Tremezzo e Presidente ANCI Lombardia.

Il pomeriggio dalle ore 14.00 avvia i lavori Giovanni Magnoli Bocchi Docente Università di Padova per introdurre l’incontro dedicato al nuovo perimetro della Politica, un’autonomia perduta? Questo il quesito al quale rispondere dove parteciperanno con un dibattito a due Giorgio Arfaras Centro Enaudi e Andrea Giovanardi Docente Università di Trento.

Alle ore 15.00, le attività di approfondimento si concentreranno sui cambiamenti o conferme da mettere in atto sui territori con una tavola rotonda al quale prenderanno parte Stefano Ceccanti Deputato e Docente Università La Sapienza di Roma, Giovanni Guzzetta docente Università Tor Vergata di Roma, Barbara Randazzo Docente Università Statale di Milano e Lorenza Violini Docente Università Statale di Milano.

A chiudere la giornata Leonida Miglio docente Università Milano – Bicocca.

L’evento si inserisce nella rassegna Direzione Nord, organizzata da Inrete Srl, sotto l’egida dell’Associazione Amici delle Stelline e sarà trasmesso integralmente in streaming su true-news.it e su Radio Radicale.