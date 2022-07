Autostrada A4: ex maresciallo dei carabinieri travolto e ucciso da un tir

E' Roberto Poiatti, ex maresciallo dei carabinieri di 58 anni, l'uomo travolto e ucciso da un tir ieri sera sul tratto bergamasco dell'autostrada A4, al confine con la provincia di Brescia. Lo riferisce Ansa. Il dramma all'altezza di Telgate, dove e' stato investito ed e' morto sul colpo. Originario di Darfo Boario Terme (Brescia), Poiatti abitava a Trezzo sull'Adda (Milano), ma aveva lavorato a lungo nella Bergamasca. Dopo il congedo dall'Arma, aveva aperto un'attivita' commerciale. La sua auto e' stata trovata parcheggiata in corsia d'emergenza: non e' escluso che, rimasto in panne, sia sceso per chiedere aiuto finendo travolto dal tir.