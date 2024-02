Autovelox a Milano, Granelli risponde a Salvini: "Non li mettiamo a caso"

Scontro sugli autovelox tra il ministro Matteo Salvini e l'amministrazione milanese. Al segretario della Lega ha risposto l'assessore alla sicurezza Marco Granelli: "Ha detto che sta lavorando per fare in modo che gli autovelox non vengano messi a caso. Noi non li mettiamo mai a caso, li mettiamo dove sono autorizzati dal prefetto, con l'autorizzazione che prevede tutta una documentazione, individuando i tratti stradali con maggiore incidentalità sulla velocità".

Granelli: "Meno demagogia, lavorare per la sicurezza dei cittadini"

Granelli prosegue: "È una relazione di circa 150 pagine quindi forse dovrebbe informarsi un po' meglio. Poi vedo che dice che il Comune di Milano li mette su strade a 50 km/h, su strade larghe, e cita sempre Milano con l'esempio di viale Enrico Fermi dicendo che appunto non vanno messi sulle strade a 50 all'ora - ha aggiunto -. Noi non abbiamo mai cambiato la velocità quando abbiamo messo un autovelox e viale Fermi è sempre stato a 70 all'ora. Bisognerebbe fare quindi un po' meno demagogia e nei rapporti istituzionali lavorare per la sicurezza dei cittadini".

Autovelox a Milano in arrivo in viale Fermi e viale Famagosta

A Milano uno dei prossimi autovelox sarà montato proprio in entrata di viale Fermi, "nel giro del primo trimestre dell'anno dovrebbe essere pronto - ha concluso -. Poi ce ne sarà un secondo in viale Famagosta. Mentre per i nuovi autorizzati dal prefetto bisognerà aspettare la seconda parte del 2024"