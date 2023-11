"Avere cura" attraverso la cultura: L’iniziativa di PwC e Fondazione Prada

A un anno dal grande successo del Botticelli in Torre, PwC continua il suo impegno nel mondo della cultura e affianca un'altra importante istituzione culturale italiana. PwC ha intrapreso, infatti, una collaborazione con Fondazione Prada e la Riccardo Muti Italian Opera Academy col fine di restituire alla comunità un’opportunità culturale che valorizzi il patrimonio artistico del Paese e sia in grado di avvicinare e coinvolgere le nuove generazioni. “Avere cura” delle persone, della comunità e del territorio è uno dei valori cardine dell’azienda, che viene concretizzato proprio attraverso l’investimento in cultura e la partecipazione attiva allo sviluppo socio-culturale del Paese. E questa iniziativa ne è un esempio emblematico, come ha testimoniato ai microfoni di Affaritaliani.it Milano Giovanni Andrea Toselli, Presidente e Amministratore Delegato di PwC Italia.

Le tre realtà si uniscono, infatti, nel comune intento di sostenere un intenso programma educativo che riafferma il ruolo della cultura come elemento chiave nella formazione dei più giovani. Si tratta del PwC Young Program, un progetto formativo rivolto alle scuole superiori e alle università del territorio lombardo, con un particolare focus sui conservatori e le scuole musicali. II PwC Young Program intende favorire la partecipazione attiva degli studenti invitandoli ad assistere a una tariffa agevolata alle prove tenute da Riccardo Muti e intraprendere così un percorso di conoscenza della musica classica, in particolare dell'opera italiana, seguendo le spiegazioni e gli insegnamenti proposti dal vivo dal Maestro.

"PwC è da sempre impegnata per disegnare un futuro sostenibile contribuendo a generare valore per il territorio”, ha commentato Giovanni Andrea Toselli, Presidente e Amministratore Delegato di PwC Italia che prosegue: “È un onore per noi poter sostenere questo progetto per i giovani e con i giovani, attraverso il quale vogliamo confermare il nostro sostegno ai nuovi talenti e il costante dialogo con il territorio in cui operiamo. La collaborazione con Fondazione Prada e la 'Riccardo Muti Italian Opera Academy' rappresenta un’importante tappa nel nostro percorso e il nostro contributo alla promozione delle tradizioni culturali e dell'eccellenza del nostro Paese".

PwC e il suo rinnovato impegno a sostegno della cultura

Fondazione Prada è solo la più recente delle istituzioni culturali affiancate dall’azienda, il cui impegno a sostegno alla cultura è capillarmente diffuso lungo tutto il territorio italiano. L’iniziativa, infatti, si inserisce all’interno del più ampio progetto “PwC per la cultura”, attraverso il quale PwC vuole contribuire alla crescita socio-culturale del Paese, creando occasioni di condivisione del patrimonio culturale. “PwC è un’organizzazione di servizi professionali. Una partnership italiana di soci che lavorano insieme. Esiste un mondo della cultura separato dal mondo della professione? Secondo me no. Essere parte attiva e presente, svolgendo iniziative che possono aiutare a migliorare la coscienza di sé è nostra normale attività di organizzazione responsabile. Le motivazioni risiedono nella volontà e necessità di partecipare all’evoluzione culturale e personale. Tutte le novemila persone che lavorano per PwC sono orgogliose di avere accesso e poter contribuire, indirettamente, attraverso il proprio lavoro ad arricchire l’esistenza di tutti”. Così il Presidente di PwC ad Affaritaliani.it Milano.

PwC, Fondazione Prada e Riccardo Muti Italian Opera Academy uniti per la cultura

Nella sede milanese di Fondazione Prada si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della prima delle due edizioni del progetto: quella dedicata alla Norma di Vincenzo Bellini. La seconda, invece, sarà incentrata sul Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart. L'edizione 2023 dell'Academy è stata inaugurata sabato 18 novembre da una lezione concerto di Riccardo Muti dedicata all'opera Norma.

La triplice collaborazione sottolinea la responsabilità etica dell'insegnamento in quanto efficace strumento di crescita artistica e personale, affermando il ruolo fondamentale della cultura per il futuro delle nuove generazioni. Così, come Muti porta sul palco “il frutto di un lungo lavoro di insieme quale è l’opera nel suo complesso”, la collaborazione tra PwC, Fondazione Prada e la sua Academy si configura come un vero lavoro di squadra che diviene fatto culturale, capace di nutrire e arricchire la società e il patrimonio artistico-culturale italiano.