Milano, si è buttata dalla finestra: ennesimo caso di denunce inascoltate

Una donna di 38 anni si è lanciata dalla finestra dell’appartamento in cui viveva, in pieno centro a Milano, tra la notte di lunedì e martedì scorso. La Procura di Milano ha aperto un’indagine a carico del compagno di lei, che già era stato denunciato dalla donna per maltrattamenti e si trovava sotto l’inchiesta aperta dal pm del pool fasce deboli, Antonio Cristillo.

Il registro indagati

Le violenze si erano perpetrate fino all’anno scorso, quando lei aveva lasciato l’abitazione. Nell’ultimo periodo la donna era tornata a casa. Il compagno è stato iscritto al registro indagati per istigazione al suicidio, per mano della pm Alessandra Cerreti. Secondo quanto riportato dalla ricostruzione, la 38enne si è suicidata mentre in casa erano presenti il compagno, denunciato già dal 2021, il loro figlio, e una delle due figlie di lei avuta da una precedente relazione.

Denuncia in codice rosso, ma la donna è morta lo stesso

Le denunce della donna nei confronti del compagno erano partite già dal 2021; ad oggi nel 2024 le indagini, di codice rosso, non erano ancora giunte a un punto. Ora il suicidio di lei.