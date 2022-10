Aveva una storia con una studentessa. Prof bandito a vita da scuola

Aveva una storia con una studentessa. Prof bandito a vita dagli impieghi pubblici

Un docente di una scuola superiore della periferia est di Milano è stato destituito dal servizio. E non potrà più avere accesso a scuola, in nessuna posizione, né in qualsiasi altra forma di pubblico impiego.

Come riporta il dorso milanese del Corriere della Sera, la sentenza della Cassazione riguarda una relazione che il prof aveva intrapreso con una sua alunna, una 17enne. In Tribunale il prof ha provato a sostenere che il rapporto fosse partito da un iniziale interessamento della studentessa, da lui ritenuta consenziente. Ma tutte queste argomentazioni, la Corte d’Appello e poi la Cassazione non hanno dato ragione.

Il provvedimento risale al 2018, il prof aveva fatto ricorso