Avs querela il presidente della comunità ebraica di Milano

Dalle parole ai fatti: Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi e Sinistra, hanno querelato il presidente della comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi dopo la sua intervista al Corriere della Sera nella quale aveva accusato la sinistra di mancato sostegno agli ebrei dopo i fatti del 7 ottobre. L'azione era stata preannunciata mercoledì 3 luglio, in particolare per il passaggio dell'intervista in cui Meghnagi ha accusato AVS di non aver mai condannato l'attacco del 7 ottobre. Si devono vergognare". "Parole infamanti e false" delle quali Meghnagi "dovrà rispondere nelle sedi giudiziarie" visto che "la condanna dell'orribile attacco terroristico di Hamas" è stata "immediata e senza ambiguità", rintracciabile in dichiarazioni e atti parlamentari, affermano Bonelli e Fratoianni. "Chi si deve vergognare è il signor Meghnagi".

Meghnagi e l'inchiesta di Fanpage: "Ma da FdI ci sentiamo protetti"

Nella stessa intervista il presidente degli ebrei milanesi ha sostenuto invece come la comunità, anche dopo i saluti fascisti, gli inni al Duce e le frasi antisemite svelati dall'inchiesta di Fanpage, si senta comunque "protetta da Fratelli d'Italia", pur esprimendo la condanna e lo sgomento per quello che è emerso e la richiesta a Giorgia Meloni di fare pulizia nel partito. "Perché non ci fanno sentire cosa dicono degli ebrei nei luoghi vicini alla sinistra?", ha rincarato la dose Meghnagi che si è chiesto, dopo le "1.100 manifestazioni pro-Pal; le aggressioni a Milano durante la parata del 25 Aprile... Dove sta il Pd? Dove stanno le voci autorevoli, come quelle di Bonaccini, Letta, Franceschini? Dov'è il vecchio Pd che difendeva noi ebrei?".