Avvicinamento Fi-ex del M5S. Movimenti in Consiglio regionale (forse). Rumors

Lombardia, in Consiglio regionale avvicinamenti fra ex M5S e FI?

Per ora si tratta solo di voci, ma pare proprio che ci siano movimenti in Regione Lombardia tra alcuni esponenti eletti con il Movimento 5 Stelle e il centrodestra. Difficile capire dove sta la verità e dove stanno le malelingue, di certo fa impressione che si parli di Monica Forte, presidente della Commissione Antimafia, ex del M5S uscita qualche mese fa con le ultime svolte del Movimento, come possibile nuovo acquisto di Forza Italia o di altri movimenti centristi che potrebbero formarsi nel futuro prossimo.

Monica Forte, che insieme al fidanzato (che staziona in consiglio regionale dall'inizio della legislatura) formano un sodalizio politico ormai da lungo tempo, si sono sempre qualificati tra i duri e puri dell'ideologia pentastellata. Pare che negli ultimi tempi siano stati visti insieme ad esponenti di centrodestra, anche di spicco, e in particolare di Forza Italia. Un passaggio in vista? Non è dato saperlo.

Non è l'unico movimento che riguarda consiglieri eletti con il 5 Stelle. Anche altri sarebbero stati avvicinati con proposte politiche moderate, di marca centrodestra. Qualcosa sta avvenendo, ma ancora non è chiaro che cosa.

