Avviso “vino pericoloso”, Fontana: “Tentativo di screditare i nostri prodotti”

E' un tentativo di screditare i nostri prodotti. E' un tentativo di metterci in difficoltà in quei comparti nei quali siamo i migliori. La posizione istituzionale è quella che queste sono tutte cose senza senso". Lo ha detto il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della conferenza stampa di presentazione del Padiglione Lombardia a Vinitaly 2023 rispondendo a chi chiedeva un commento sul fatto che l'Irlanda ha chiesto alla Commissione Europea di poter aggiungere le etichette di avviso a di pericolosità degli alcolici.

Il governatore: “Qualunque cibo se si assume in grandi quantità produce dei danni alla salute”

" Qualunque cibo - ha aggiunto il presidente- se si assume in grandi quantità produce dei danni alla salute, su questo non ci sono dubbi. Sia per il cibo che per il vino abbiamo la produzione migliore a livello mondiale", quindi, "è chiaro che non sono questioni che noi possiamo accettare". L'agricoltura lombarda "ha avuto incremento superiore a quello nazionale nel 2022 con aumento anche nelle esportazioni. Stiamo affrontando momenti difficili causate da scelte poco opportune a livello europeo".

Fontana: “Noi siamo i più penalizzati. Abbiamo le produzioni di più alta qualità che il mondo ci invidia”

Quello che sta succedendo con Irlanda ha proseguito Fontana "è un pericolo da sminare in modo serio queste problematiche. Noi siamo i più penalizzati. Abbiamo le produzioni di più alta qualità che il mondo ci invidia e questo tentativo di metterle in cattiva luce va a favore di quei Paesi che non riescono a competere con i nostri prodotti". Fontana ha poi aggiunto che "Credo che Ue debba darsi una ridimensionata in questo genere di scelte. Il comparto produttori si deve alleare per contrastare queste iniziative senza senso", ha concluso.