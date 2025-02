Azione, Calenda confermato segretario. Per Pastorella "risultato straordinario" in Lombardia

La Commissione Congressuale di Azione, verificati i risultati delle votazioni nel congresso di Azione, ha proclamato l'elezione a segretario nazionale di Carlo Calenda con l'85,8% dei voti, mentre Giulia Pastorella ha ottenuto il 14,2%. Hanno partecipato al voto circa 13.700 iscritti.

Azione, Pastorella: "A Milano una valida alternativa per il futuro del partito"

La capogruppo di Azione al consiglio comunale di Milano ha comunque espresso "grande soddisfazione" per il risultato ottenuto dalla sua mozione Dipende da Noi al Congresso in Lombardia, e in particolare a Milano, dove la sua candidatura alla Segreteria è stata accolta dai militanti come una valida alternativa per il futuro del partito. "Nonostante la vittoria del Segretario uscente Carlo Calenda a livello nazionale - dichiara - il congresso ha mostrato chiaramente la volontà di cambiamento di una parte significativa della base del partito. In tutte le province in cui la lista Dipende da Noi è stata presentata, il risultato è stato eccezionale, con un sostanziale pareggio rispetto alla lista vincitrice".

"Un segnale particolarmente forte arriva dalla Lombardia, dove la mozione Dipende da Noi per Giulia Pastorella ha ottenuto un risultato straordinario, sorpassando il Segretario uscente in metà delle province e contendendo significativamente le rimanenti. In particolare, la nostra mozione si è imposta con forza a Milano città (Pastorella 55% - Calenda 45%) e provincia (Pastorella 58% - Calenda 42%), circoscrizione di elezione di Pastorella, e poi Bergamo ( Pastorella 54% - Calenda 46%), Como (Pastorella 54% - Calenda 46%), Lodi (Pastorella 62% - Calenda 38%), Varese (Pastorella 51% - Calenda 49%). Tantissimi iscritti e militanti lombardi hanno aderito alla nostra proposta di rinnovamento e apertura, chiedendo più ascolto e radicamento nei territori. Abbiamo sempre portato avanti le scelte del partito, ora però vogliamo anche essere coinvolti nei processi decisionali", ha dichiarato Francesco Tomasini, Consigliere Comunale Capogruppo di Azione a Brescia, responsabile per la campagna di Pastorella in Lombardia.

Secondo Pastorella, "il risultato del Congresso non segna la fine di un percorso, ma l'inizio di una nuova fase di impegno all'interno di Azione. Dipende da Noi continuerà a lavorare per rafforzare il partito sul territorio e per costruire un'alternativa politica credibile per gli elettori liberal-democratici, con l'obiettivo di rendere Azione più forte di chi la vuole debole".

Congresso di Azione, i risultati in Lombardia

I risultati nel dettaglio: Lombardia: 42% Pastorella 561 voti, Calenda 58% (788 voti); Milano città: Pastorella 55% (175 voti) - Calenda 45% (144 voti); Bergamo: Pastorella 54% (37 voti) - Calenda 46% (32 voti); Como: Pastorella 54% (21 voti) - Calenda 46% (18 voti); Lodi: Pastorella 62% (23 voti) - Calenda 38% (14 voti); Varese: Pastorella 51% (41 voti) - Calenda 49% (39 voti); Milano provincia: Pastorella 58% (74 voti) - Calenda 42% (54 voti).