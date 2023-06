Azione, Gelmini lancia "l'anima popolare" "Moratti una risorsa importante"

Sabato scorso, al Palazzo delle Stelline, Mariastella Gelmini, affiancata dalla vicepresidente di Azione, Emma Fattorini, dal coordinatore provinciale Carmine Pacente, da suor Anna Monia Alfieri e dal senatore del Pd, Alessandro Alfieri ha preso parte a un evento per rilanciare "l'anima popolare di Azione". Così ne parla al Corriere della Sera: Milano: "È la città del volontariato, del terzo settore, dove la rete valoriale del popolarismo ha trovato concretezza e si è trasformata in “azione”.

Azione, Gelmini: "La sintesi di sensibilità differenti"

Gelmini parla del partito come espressione di una "sintesi di sensibilità differenti. C’è quella riformista, quella liberale, ma, e lo vogliamo sottolineare fortemente, c’è anche la matrice popolare. Azione si è candidata a raccogliere e proiettare nel futuro il meglio di queste tre tradizioni. Il tema dell’europeismo, dell’atlantismo, della centralità della persona sono punti valoriali ancorati al popolarismo".

Gelmini: " Vogliamo ancorare il programma di Azione a una solida impronta valoriale che è anche quella del popolarismo"

Il target del partito - prosegue l'intervista - è rappresentato "dalla società civile, dall’associazionismo, dai tanti amministratori, dai sindaci, dal civismo e da tutti coloro che hanno questa matrice e rifiutani il populismo bipolarizzante. Vogliamo ancorare il programma di Azione a una solida impronta valoriale che è anche quella del popolarismo".

Gelmini, Moratti?: "Una risorsa importante"

Una parola anche su Letizia Moratti, candidata del Terzo Polo alle scorse Regionali: "Moratti è una risorsa importante. L’iniziativa di mettere intorno al tavolo soggetti civici e politici dimostra che c’è vita oltre i due poli. Vedremo cosa maturerà".

I rapporti con il governo

Una rivendicazione di pragmatismo che tocca, ancora dalle parole di Gelmini, anche i rapporti con il Governo di Giorgia Meloni: "La nostra opposizione è costruttiva e non ideologica, entra nel merito delle questioni e parla chiaro al governo stigmatizzando alcune scelte sbagliate, come l’insensata resistenza sul Mes, ma non abbiamo esitato a difendere la scelta sui controlli concomitanti della Corte dei Conti perché per noi il Pnrr non è il piano del governo Meloni, ma un piano nazionale da cui dipende il futuro del Paese. Non siamo ideologici, siamo pragmatici ed entriamo nel merito delle questioni".