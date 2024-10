Azouz Marzouk studia per diventare conducente di bus a Lecco





La nuova vita di Azouz Marzouk, il 44enne che ad Erba perse nel dicembre del 2006 la moglie Raffaella Castagna e il figlio di due anni Youssef, eccidio per il quale stanno scontando l'ergastolo Rosa Bazzi ed Olindo Romano. Marzouk sarà probabilmente assunto da LineeLecco. Lo riporta. A breve entrerà nella Driver Academy dell'azienda, nell'ambito di un progetto in collaborazione con Enaip Lombardia - che prevede l'assunzione di persone disoccupate o che hanno scontato i loro debiti con la giustizia, formandole per l'acquisizione della patente D e la guida dei mezzi del servizio pubblico locale.





"Ho tre figlie piccole, non voglio perdere questa occasione"





A Lecco Marzouk era giunto nel 2008 dopo un periodo trascorso ai domiciliari a seguito di un arresto per spaccio di droga. Poi era giunta l'espulsione dall'Italia, sino al recente ritorno dalla Tunisia perchè ritenuto non più socialmente pericoloso: "Ho tre figlie piccole e sono disoccupato. In Tunisia lavoravo in un minimarket, sono abituato ad alzarmi presto, non ho nessuna intenzione di farmi sfuggire questa occasione", sono le sue parole.