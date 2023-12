Baby gang: 16 arresti a Milano per rapine e spaccio

A Milano nell'ambito dell'operazione di contrasto a episodi di devianza e criminalita' giovanile svolta in tutta Italia sono 16 i giovani arrestati dal personale della Polizia di Stato dei 520 identificati in due giorni di controlli. Nel corso del servizio coordinato dalla Squadra mobile, diretta dal primo dirigente Marco Cali' e dal vicequestore aggiunto Domenico Balsamo, i poliziotti hanno eseguito anche 16 perquisizioni, alcune d'iniziativa e altre delegate dalla Procura ordinaria e quella dei minorenni.

Le perquisizioni: sequestrati strumenti per rapine in strada

I poliziotti si sono messi alla ricerca di possibili armi, di cui si sospettava, da informazioni raccolte in strada e dall'analisi dei social network, fossero in possesso dei ragazzi di giovane eta' riconducibili a baby gang che si muovono nelle zone della movida milanese. Dall'attivita' sono state sequestrate una replica di una Glock priva di tappo rosso e un tirapugni, verosimilmente usati per minacciare vittime di rapine in strada.

Anche minorenni tra gli arrestati

Sei dei perquisiti sono stati denunciati a piede libero. Tra gli arrestati, a vario titolo per rapina e spaccio, ci sono anche 7 minorenni. Uno di loro era destinatario di un'ordinanza di misura cautelare emessa dal gip del Tribunale per i minorenni per una rapina di strada commessa in zona Bicocca.