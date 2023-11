Baby gang a Milano: "La Polizia con noi è razzista"

Baby Gang violente a Milano, un servizio di Diritto e Rovescio andato in onda nella puntata di domenica 19 novembre ha dedicato spazio al fenomeno testimoniando della recente operazione congiunta di carabinieri, guardia di finanza e polizia di Stato. E raccogliendo anche voci e racconti di alcune dei tanti ragazzi che dalla stazione di Porta Garibaldi si riversano in città. Spesso creando disordini e tensioni. L'inviata della trasmissione di Paolo Del Debbio li definisce "itailani di seconda generazione" che "arrivano da hinterland e provincia", per "compiere furti, rapine ed aggressioni". Alcuni provengono da comunità, ci sono giovani con precedenti. Molti di loro sono classe 2006-2007.

I componenti delle baby gang milanesi: "La Polizia è razzista con noi"

Ma, intervistati, alcuni dei ragazzi si difendono e passano anzi al contrattacco: da parte della Polizia ci sarebbe un atteggiamento "totalmente razzista": "Siccome siamo stranieri, dicono che spacciamo. Alcuni, non tutti. Alla Polizia stiamo sul c... Se passano due italiani e due arabi, fermano i due arabi. Ma ci sono anche bande di italiani che delinquono".