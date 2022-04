Baby Gang aggredisce la Polizia: "Che c.. volete? Sapete chi sono"

Milano, nuovi guai per il rapper Baby Gang, denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nel pomeriggio di lunedì 11 aprile durante un controllo di Polizia sfociato in colluttazione avrebbe aggredito verbalmente gli agenti dicendo "Che c... volete? Voi sapete chi sono! Sono Baby Gang...", aggiungendo una lunga serie di ingiurie.

Baby Gang: il controllo, la fuga e la denuncia

Come riporta Ansa, il giovane, fermato a bordo di uno scooter T-Max guidato da un amico, in via Andrea Costa, avrebbe subito deciso di non collaborare all'identificazione, rifiutandosi di fornire i documenti (ma poi abbandonandoli sul posto quando e' fuggito). L'amico, un 21enne con precedenti, di origine nordafricana, alla fine e' stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, mentre il rapper e' riuscito ad allontanarsi ed e' stato denunciato per gli stessi reati in stato di irreperibilita' oltre che per violazione del 'foglio di via' da Milano. I due agenti intervenuti hanno riportato entrambi escoriazioni ed ecchimosi giudicate guaribili in sette giorni.

Leggi anche: