Baby Gang, condanna definitiva a 2 anni e 9 mesi per la sparatoria di corso Como

La Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna a 2 anni e 9 mesi per Zaccaria Mouhib, in arte Baby Gang, per la sparatoria avvenuta nella notte tra il 3 e il 4 luglio 2022 in corso Como, a Milano. La sentenza conferma il verdetto emesso dalla Corte d'Appello di Milano lo scorso 9 luglio, escludendo l'accusa più grave di rapina, anche nella forma del "concorso anomalo".

L’episodio risale alle 5 del mattino, quando una rissa in via Tocqueville, nel cuore della movida milanese, si trasformò in un violento scontro con calci, pugni, l’uso di stampelle e tre colpi di pistola che ferirono alle gambe due cittadini senegalesi.

Confermati anche i 4 anni e 6 mesi per Simba La Rue

Oltre alla condanna di Baby Gang, la Cassazione ha confermato anche la pena di 4 anni e 6 mesi per il trapper Simba La Rue, all’anagrafe Mohamed Lamine Saida. Il 22enne era stato processato, insieme ad altri membri della sua crew, per reati che vanno dalla rapina alle lesioni gravi, dalla rissa aggravata al porto abusivo d’arma.

Uno degli elementi centrali del processo riguardava un marsupio bianco-nero della marca Trapstar, contenente 400 euro in contanti, carte di credito e un mazzo di chiavi. Secondo l’accusa, il furto dell’accessorio avrebbe scatenato l’aggressione, culminata nella sparatoria. Tuttavia, i giudici della terza sezione penale della Corte d'Appello di Milano – Peragallo, Puccinelli e Gargiulo – avevano accolto la linea difensiva degli avvocati Niccolò Vecchioni e Jacopo Cappetta, escludendo il reato di rapina.