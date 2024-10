Baby Gang condannato a tre anni e quattro per i disordini a San Siro





Il trapper Baby Gang, alias di Zaccaria Mouhib, e' stato condannato in abbreviato a Milano a 3 anni e 4 mesi per resistenza a pubblico ufficiale e manifestazione non autorizzata per l'assembramento del 10 aprile 2021 in zona a San Siro a Milano sfociato in un lancio di oggetti contro il reparto mobile intervenuto quel pomeriggio. Lo ha deciso il gup Tommaso Perna andando oltre alla richiesta di 3 anni del pm Leonardo Lesti. Secondo le indagini, il Mouhib avrebbe partecipato alla realizzazione di un videoclip musicale di Amine Ez Zaaraoui, noto come Neima Ezza, anche lui imputato.

Il raduno di 300 giovani in pieno lockdown

Con una convocazione sui social, in pieno periodo pandemico, erano arrivati circa 300 giovani, tra i 16 ed i 20 anni. Dall'esame di uno dei tanti video amatoriali pubblicati sui social era stato riconosciuto Mouhib arringare la folla, prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, al grido di "oh ragazzi, se arrivano gli sbirri nessuno scappa raga... se arrivano gli sbirri nessuno scappa". L'avvocato Niccolo' Vecchioni, legale di Mouhib, aveva sollecitato l'assoluzione sostenendo che Mouhib non avesse partecipato ai disordini perche' se n'era andato prima dell'arrivo della polizia. Gia' annunciato dal difensore il ricorso in appello.