Milano: baby gang rapina due giovani, grazie ai social presi 4 ragazzi

I carabinieri di Porta Magenta hanno individuato e portato in comunità quattro ragazzi nell'ambito di un'attività in quartieri 'a rischio' del capoluogo lombardo, Stadera, San Siro e via Saponaro, dove sono attive alcune baby gang. I quattro - due egiziani e due italiani di seconda generazione, tutti con precedenti di polizia, minori all'epoca dei fatti -, appartenenti a una baby gang, nome in "codice 20148" che è il Cap di San Siro, sono accusati di rapina e tentata rapina, commesse la sera del 19 febbraio 2022 nei giardini pubblici "Robert Baden Powell" nella zona dei Navigli.

Milano, anche le vittime tutti minori tra i 15 e i 17 anni

Vittime minorenni tra i 15 e i 17 anni. I due stavano mangiando una pizza nel parco ed erano stati avvicinati con la scusa di una sigaretta da un gruppo di 15 giovani, alcuni a volto coperto, che, minacciandoli con un coltello, avevano preso loro un giubbotto, una catenina, un bracciale in oro, altri oggetti e 50 euro. I carabinieri sono giunti ai quattro con l'analisi dei social network, testimonianze e informazioni raccolte nelle scuole da loro frequentate. Nei giorni successivi avevano pubblicato post indossando i capi di abbigliamento e gli accessori rubati. Oltre ai quattro minori sono stati denunciati due maggiorenni alla Procura ordinaria. Nell'attività contro gang giovanili i carabinieri di porta Magenta hanno già esguito quattro ordinanze di custodia cautelare e denunciato dieci ragazzi appartenenti a tre baby gang nei quartieri Saponaro e San Siro per rapina, tentato omicidio e lesioni .