Baby gang sfruttate dalla mafia. De Corato: "Possibile un legame"

"Apprendo che la direzione nazionale antimafia sta valutando l'ipotesi che la criminalità organizzata di tipo mafioso stia utilizzando le baby gang per scopi ancora da chiarire. Di chiaro però c'è questo fenomeno va sicuramente contrastato in modo energico data la sua pericolosità". Cosi il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, in merito all'ipotesi della direzione nazionale antimafia sull'utilizzo delle baby gang da parte della criminalità mafiosa.