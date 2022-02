Baby Gang torna libero. Riesame: vittime condizionate

Baby Gang torna libero. Riesame: volto noto, vittime condizionate

Zaccaria Mouhib "e' un cantante noto tra i giovani della fascia di eta' cui appartengono le persone offese e la familiarita' con il suo volto potrebbe aver condizionato le parti lese in sede di riconoscimento". E' quanto scrivono i giudici del tribunale del Riesame nell'ordinanza con cui hanno annullato quella del gip Manuela Scudieri che aveva messo in carcere il rapper ventenne con l'accusa di aver commesso una rapina a mano armata detenuta da un complice rimasto ignoto a luglio 2020 in un campo sportivo a Vignate (Milano).

Baby Gang torna libero, "accusa lacunosa"

Il collegio ha inoltre ravvisato nella ricostruzione dell'accusa sul coinvolgimento di Baby Gang, difeso dal legale Niccolo' Vecchioni, "profili di lacunosita' e debolezza" tali da "non permettere di ritenere integrato un quadro indiziario" caratterizzato "da quella gravita' richiesta per l'applicazione di misure cautelari".