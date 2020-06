Baggio, Sala: prolungamento metro si farà, i fondi ci sono

Nel consueto videomessaggio sui social ai cittadini, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato di un quartiere da riscoprire: Baggio, con la sua storica Chiesa di Sant'Apollinare, la biblioteca (al momento chiusa per lavori di ristrutturazione che dovrebbero terminare entro la fine dell'anno). E' stata l'occasione per tornare su un discorso che tiene banco da tempo: il prolungamento della metro rossa. "C’è un’opera - ha detto Sala - di cui a Milano si parla da decenni e cioè il prolungamento della metropolitana M1 fino a Baggio. Finalmente diventerà realtà perché abbiamo il consenso del Governo, ma soprattutto i fondi: 350 milioni per portare la metropolitana fino a Baggio. Ci vorrà qualche anno, inutile nasconderlo, ma prima della fine del mio mandato vorrei proprio indire la gara per la costruzione."