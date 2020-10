Ballottaggi: il Pd vince a Lecco (per 35 voti), Legnano, Corsico e Saronno

Ballotaggio al cardiopalma a Lecco: il candidato del centrosinistra Mauro Gattinoni ha battuto il candidato del centrodestra Giuseppe Ciresa per appena 35 voti. Il risultato dato per definitivo dal sito dell'Interno è infatti 50,07% per Gattinoni(10.978 voti) contro il 49,93% (10.947 voti) di Ciresa.

Anche a Legnano si impone il centrosinistra con Lorenzo Radice che ha battuto Carolina Toia.

A Saronno Augusto Airoldi (centrosinistra) vince sul sindaco uscente Alessandro Fagioli sostenuto dal centrodestra. Ed anche a Corsico Stefano Ventura del centrosinistra si è affermato su Filippo Errante del centrodestra.

"Grande soddisfazione" filtra da ambienti del Partito Democratico dopo i primi dati che arrivano dai comuni al ballottaggio. I dem sottolineano, in particolare, come - se i dati fossero confermati - il centrosinistra strapperebbe quattro comuni su sei alla destra in Lombardia oltre a vincere a Cascina, in casa di Susanna Ceccardi, gia' candidata della Lega in Toscana. Oltre a questo, viene sottolineato, "si tolgono alla destra comuni come Legnano, Saronno, Corsico. E si vince anche a Lecco, ad Andria, Reggio Calabria, Chieti e Avezzano". Probabilmente, in serata, il segretario Pd Nicola Zingaretti terra' una conferenza stampa per fare il punto sui risulttai.



Festeggiamenti a Legnano

Roggiani (Pd): "Vincono i corsichesi e i legnanesi, giornata bellissima"

"Oggi è una giornata bellissima - dichiara la segretaria metropolitana del PD Silvia Roggiani -. Vincono i corsichesi e i legnanesi, e vince un modo di amministrare trasparente e una politica dal volto gentile, a servizio dei cittadini. Abbiamo vinto a Legnano, un Comune per troppi anni ostaggio della mala politica e mala amministrazione, abbiamo strappato alla Lega una città e la abbiamo restituita alla sua comunità. Eravamo in pochi a crederci all'inizio, quando la giunta Fratus non voleva cedere, ma siamo stati più ostinati di chi le ha provate tutte pur di restare attaccato alla poltrona e, assieme al Comitato legalità, abbiamo portato avanti una battaglia per i cittadini nel nome della trasparenza e del rispetto per le istituzioni. Quella di oggi è la rivincita della politica - prosegue la segretaria dem - quella che include e non esclude, quella che pensa alle persone e non agli interessi personali". Prosegue Roggiani: "Lo straordinario risultato di oggi, a Corsico e Legnano, è stato possibile solo grazie al lavoro e alle energie spesi sul campo da parte di Stefano Ventura e Lorenzo Radice. Pancia a terra, con passione e tanta tenacia, per mesi, hanno raccontato alla loro comunità un progetto con al centro le persone, il rispetto per la legalità, l’attenzione ai giovani e ai fragili, la cura per l’ambiente, che oggi diventa realtà. Quella di oggi, per due città offese e trascinate al commissariamento, ha il sapore di una rinascita. Abbiamo messo insieme le energie migliori, coinvolto la società civile, e ce l’abbiamo fatta. Voglio ringraziare chi ha permesso tutto questo, Il PD di Corsico e Legnano, i candidati e la fantastica squadra di volontari, giovani e meno giovani, che hanno guidato una campagna elettorale difficile ma bellissima. E naturalmente non posso che congratularmi e fare loro i migliori auguri di buon lavoro ai neo sindaci, Stefano e Lorenzo, che sono certa faranno benissimo. Quello di oggi è un risultato forse inatteso e per questo ancora più straordinario, il cui merito è soprattutto loro".

Grimoldi: "Scarsa affluenza ci ha penalizzato"

Questo invece il commento del segretario lombardo della Lega Paolo Grimoldi: "Spiace aver perso al ballottaggio Comuni come Lecco e Legnano dove due settimane fa i cittadini avevano premiato i nostri sindaci con ampi margini sugli sfidanti, purtroppo queste sono le regole del doppio turno, in una domenica dove l’aumento dei contagi a livello nazionale e il maltempo in Lombardia, hanno oggettivamente scoraggiato l’affluenza elettorale. Abbiamo perso Lecco per 31 voti dopo un vantaggio di 1704 voti appena due settimane fa, abbiamo perso a Legnano dove due settimane fa avevamo 2740 voti in più: faremmo un torto all’intelligenza dei lecchesi o del legnanesi pensando che in due settimane tutte queste migliaia di persone abbiano davvero cambiato idea, semplicemente non sono andate a votare. Detto questo al PD lombardo e al suo segretario Peluffo, che esultano prefigurando un’imminente vittoria in Regione Lombardia, faccio notare che hanno semplicemente riconquistato un capoluogo che già amministravano da dieci anni, ma hanno perso per esempio città importanti come Voghera. Lascino stare la Regione Lombardia, altrimenti tacciano ogni volta che facciamo notare che la loro maggioranza di Governo nazionale negli ultimi due anni ha perso in 15 Regioni su 20…"

M5S: "Corsico, appoggio al nuovo sindaco"

Commenta il risultato corsichese anche il gruppo consiliare regionale dell'M5S, che aveva annnunciato il sostegno a Ventura al secondo turno: “Siamo contenti del risultato del ballottaggio a Corsico. Adesso la priorità del Movimento Cinque Stelle sarà quella di mettere subito in campo azioni, e sul tavolo proposte, affinché si collabori con la nuova amministrazione al fine di veder concretizzati i punti condivisi del programma, dal nostro portavoce Gianluca Vitali. Temi che riteniamo fondamentali per Corsico quali: sviluppo territoriale, ambiente, lotta alla criminalità organizzata. Non faremo mancare il nostro appoggio, affinché progetti e proposte vengano portate velocemente a termine, trasformandosi così in risultati concreti”.