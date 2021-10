Ballottaggi: seggi aperti fino alle 15. A Varese la sfida Galimberti-Bianchi

Si sono aperti alle 7 i seggi per i ballottaggi alle Comunali. Si vota per scegliere il sindaco di 65 Comuni, tra cui 10 capoluoghi di provincia: Roma, Torino, Trieste, Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. Coinvolti circa 5 milioni di elettori. Oggi i seggi rimarranno aperti fino alle 15. Una volta terminate le operazioni di voto per chi era in fila prima dell'orario di chiusura, si procederà allo spoglio delle schede. In Lombardia i comuni al ballottaggio sono unidici. Occhi puntati in particolare sull'unico capoluogo di provincia lombardo al voto questo week end: Varese, dove la sfida è tra Davide Galimberti, sindaco uscente e candidato del centrosinistra, in vantaggio al primo turno con il 48% delle preferenze e il 44% dello sfidante Matteo Bianchi, candidato della Lega per il centrodestra dopo la rinuncia di Roberto Maroni.